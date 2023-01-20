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Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии

20 января 2023 15:00
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Более 40 зеленых морских черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии. Это стало возможно благодаря вмешательству военно-морских сил страны.

Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии-1

Дэва Раке Сусила, командующий флота:
Во время операции военно-морского флота браконьеры бежали в воды Сумберсари в район Чекик и оставили следы в виде 43 живых зеленых черепах, двух рыбацких лодок с четырьмя моторами.

Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии-4

Сейчас черепахи находятся под присмотром представителей Всемирного фонда дикой природы. После осмотра их выпустят обратно в море. В последние годы популяция зеленых морских черепах резко сократилась из-за браконьерства. Их чаще всего переправляют в такие страны, как Малайзия, Вьетнам и Китай.

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