Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии

Более 40 зеленых морских черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии. Это стало возможно благодаря вмешательству военно-морских сил страны.

Д эва Р аке С усила , командующий флота: Во время операции военно-морского флота браконьеры бежали в воды Сумберсари в район Чекик и оставили следы в виде 43 живых зеленых черепах, двух рыбацких лодок с четырьмя моторами.

Сейчас черепахи находятся под присмотром представителей Всемирного фонда дикой природы. После осмотра их выпустят обратно в море. В последние годы популяция зеленых морских черепах резко сократилась из-за браконьерства. Их чаще всего переправляют в такие страны, как Малайзия, Вьетнам и Китай.

*На правах рекламы.