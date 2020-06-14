Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США

Новости США. США охватила новая волна протестов. На этот раз поводом стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, которого при задержании ранил полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина был нетрезв и уснул за рулем, перекрыв проезд другим автомобилям. При задержании он сопротивлялся: отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ полицейский открыл огонь. В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

Брукс попал в больницу и там скончался. Полицейского, проводившего задержание, уже уволили. А начальник полиции Атланты ушла в отставку.