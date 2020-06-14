Смерть ещё одного афроамериканца вызвала новую волну протестов в США

Новости США. США охватила новая волна протестов. На этот раз поводом стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, которого при задержании ранил полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США охватила новая волна протестов. На этот раз поводом стала гибель афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, которого при задержании ранил полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина был нетрезв и уснул за рулем, перекрыв проезд другим автомобилям. При задержании он сопротивлялся: отнял у одного из офицеров электрошокер и выстрелил из него. В ответ полицейский открыл огонь.
Брукс попал в больницу и там скончался. Полицейского, проводившего задержание, уже уволили. А начальник полиции Атланты ушла в отставку.
На фоне этого инцидента активнее стали разворачиваться протесты против расизма и в Европе. Так, во французском Марселе участники акции жгли покрышки, закидывали стражей порядка камнями, бутылками и петардами. Подобная картина и в Лондоне. Там за мародерство, насилие и нападение на полицейских задержаны более 100 человек.