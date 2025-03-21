Словакия может наложить вето на будущие европейские санкции против России – Фицо

Словакия может наложить вето на будущие европейские санкции против России, если они будут подрывать мирный процесс по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Фицо подтвердил позицию своего правительства, которое отказывается направлять военную помощь Киеву. Политик также подчеркнул, что Словакия больше не будет поставлять оружие, но готова продолжить гуманитарную помощь. Фицо высказался и против участия словацких солдат в миротворческой миссии в Украине, выразив при этом мнение, что любые подобные миссии должны осуществляться только после заключения мира.