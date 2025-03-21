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Словакия может наложить вето на будущие европейские санкции против России – Фицо

21 марта 2025 06:37
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Словакия может наложить вето на будущие европейские санкции против России, если они будут подрывать мирный процесс по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия может наложить вето на будущие европейские санкции против России – Фицо-2

Роберт Фицо подтвердил позицию своего правительства, которое отказывается направлять военную помощь Киеву. Политик также подчеркнул, что Словакия больше не будет поставлять оружие, но готова продолжить гуманитарную помощь. Фицо высказался и против участия словацких солдат в миротворческой миссии в Украине, выразив при этом мнение, что любые подобные миссии должны осуществляться только после заключения мира.

# Международная политика

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