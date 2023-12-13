Прямой эфир

Словацкие перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной до конца 2023 года

13 декабря 2023 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Словацкие перевозчики продолжат забастовку на границе с Украиной как минимум до конца 2023 года. Об этом заявили сами активисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словацкие перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной до конца 2023 года-1

Они блокируют въезд с 11 декабря. Главное требование протестующих – отмена льгот для украинских перевозчиков. С теми же призывами выступают и польские водители. Они продолжают протесты и блокируют дороги для украинских грузовиков, несмотря на то, что стороны сумели договориться об открытии границы.

# Забастовка # Новости Словакии

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитики ожидают наступления рецессии в Германии
13 декабря 2023 18:46

Аналитики ожидают наступления рецессии в Германии

В Нидерландах повысили уровень террористической угрозы
13 декабря 2023 18:46

В Нидерландах повысили уровень террористической угрозы

Петровский: Вена порадовала. Австрия также отказывается принимать киевский режим в ЕС
13 декабря 2023 18:36

Петровский: Вена порадовала. Австрия также отказывается принимать киевский режим в ЕС