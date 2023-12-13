Словацкие перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной до конца 2023 года

Словацкие перевозчики продолжат забастовку на границе с Украиной как минимум до конца 2023 года. Об этом заявили сами активисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они блокируют въезд с 11 декабря. Главное требование протестующих – отмена льгот для украинских перевозчиков. С теми же призывами выступают и польские водители. Они продолжают протесты и блокируют дороги для украинских грузовиков, несмотря на то, что стороны сумели договориться об открытии границы.