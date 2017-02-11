Слоны в вязаных накидках: необычный способ помощи животным в Индии

Новости Индии. Эмоции греют душу. Но в холода каждый скорее думает о том, как согреть тело.

В Индии защитники живой природы изобрели креативный метод помощи в морозы слонам.

Скооперировавшись с местными женщинами, они вяжут теплые накидки для дружелюбных гигантов. Нынешней зимой установилась весьма суровая для этих мест погода. Чтобы великаны саваны не замерзали по ночам, их одевают в пестрые вязаные плащи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.