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Песочный замок из Индии попал в Книгу рекордов Гиннеса: видеофакт

11 февраля 2017 12:53
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Новости Индии. Самый высокий в мире замок из песка построили в Индии.

Размером он почти с 5-этажный дом – 15 метров.

На возведение скульптуры ушло больше недели. Мастера воплотили в своем творении идею мира, поэтому главный символ на замке – голубь. Изображены на нем также Ганди, Нельсон Мандела, Будда. Автор скульптуры — известный в Индии художник по песку, преподаватель местного университета. В песчаном творчестве ему помогали полсотни студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот песчаный замок достоин Книги рекордов Гиннеса и по праву занял в ней свое место

# Книга рекордов Гиннесса

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