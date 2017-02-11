Премьер Польши попала в ДТП в Освенциме: видео с места аварии

Новости Польши. Премьер-министр Польши Беата Шидло попала в ДТП.

Глава правительства госпитализирована, серьезных травм она не получила.

Авария произошла в городе Освенцим на юге страны. Колонна из трех машин с включенными световыми и звуковыми сигналами обгоняла легковушку. Но ее водитель пропустил лишь первый автомобиль. А затем повернул, столкнувшись со второй машиной, в которой находилась глава польского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.