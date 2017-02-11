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В Афганистане смертник взорвал машину: 11 человек погибли, более 20 ранены

11 февраля 2017 13:57
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в афганской провинции Гильменд.

Погибли, по меньшей мере, 11 человек, более 20 получили ранения.

Инцидент произошел в городе Лашкаргах.

Террорист-смертник подорвался на начиненной взрывчаткой машине, когда проезжал мимо конвоя спецслужб.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Одно из террористических движений ранее взяло под контроль значительную территорию в сельских районах страны. А сейчас развернуло наступление на крупные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Афганистане

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