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Сладкоежки оценят. В Париже показали «шоколадные платья»

29 октября 2021 08:40
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Новости Франции. Стильно, оригинально и со вкусом. Во французской столице прошел показ вечерних платьев, главный элемент которых – шоколад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сладкоежки оценят. В Париже показали «шоколадные платья»-1

Сладкоежки оценят. В Париже показали «шоколадные платья»-3

Дефиле традиционно открывает знаменитую Парижскую шоколадную ярмарку. Ее отменили в 2020 году из-за пандемии. Теперь же долгожданная встреча самых известных кондитеров со всего мира состоялась. И его предваряет шоколадный показ.

# Мода # Фотофакт

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