Сладкоежки оценят. В Париже показали «шоколадные платья»

Новости Франции. Стильно, оригинально и со вкусом. Во французской столице прошел показ вечерних платьев, главный элемент которых – шоколад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефиле традиционно открывает знаменитую Парижскую шоколадную ярмарку. Ее отменили в 2020 году из-за пандемии. Теперь же долгожданная встреча самых известных кондитеров со всего мира состоялась. И его предваряет шоколадный показ.