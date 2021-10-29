На юг Австралии обрушился сильный шторм, град уничтожил до 40% урожая виноградников

Новости Австралии. На юг Австралии обрушился сильный шторм, который принес с собой проливные дожди. Потоки воды затопили улицы, залили первые этажи домов и магазины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ветра остались без электричества почти 10 тысяч домов, отменены занятия в школах.

Погода преподнесла австралийцам еще один очень неприятный сюрприз. И так драматичная ситуация стала довольно трагичной из-за крупного града. Он уничтожил сотни гектаров виноградников, в некоторых районах фермеры потеряли до 40 % урожая. По виноделию, которое приносит Австралии миллионы долларов и является источником дохода тысяч людей, нанесен ощутимый ущерб.