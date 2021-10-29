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На юг Австралии обрушился сильный шторм, град уничтожил до 40% урожая виноградников

29 октября 2021 06:54
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Новости Австралии. На юг Австралии обрушился сильный шторм, который принес с собой проливные дожди. Потоки воды затопили улицы, залили первые этажи домов и магазины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ветра остались без электричества почти 10 тысяч домов, отменены занятия в школах.

На юг Австралии обрушился сильный шторм, град уничтожил до 40% урожая виноградников-1

Погода преподнесла австралийцам еще один очень неприятный сюрприз. И так драматичная ситуация стала довольно трагичной из-за крупного града. Он уничтожил сотни гектаров виноградников, в некоторых районах фермеры потеряли до 40 % урожая. По виноделию, которое приносит Австралии миллионы долларов и является источником дохода тысяч людей, нанесен ощутимый ущерб.

На юг Австралии обрушился сильный шторм, град уничтожил до 40% урожая виноградников-4

Такая погода – редкость в Австралии. Там сейчас конец весны и температура воздуха в это время в среднем +20 °C.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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