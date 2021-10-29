Франция захватила британское рыболовное судно. Между странами разгорается конфликт

Водная стихия стала полем битвы между Парижем и Лондоном, причем в буквальном смысле – между странами продолжает разгораться «рыбная война», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Франция пошла в наступление и взяла в плен английское судно вместе с экипажем.

Напомним суть конфликта. После Brexit Лондон сильно ограничил, а фактически запретил французским морякам вести лов в своих водах, хотя по договоренности был обязан это сделать. Мало того, силой выгонял суда из своих вод. Теперь Британия получила ответ – буквально пиратский захват корабля, со взятием его на абордаж. На что Англия, которая была царицей морей, не смогла смолчать и разразилась гневной речью и угрозами в адрес Парижа.