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С 30 октября в красную зону переводят Киев и 15 областей Украины

28 октября 2021 19:23
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Новости Украины. С 30 октября 15 областей Украины и сам Киев переводят в красную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 30 октября в красную зону переводят Киев и 15 областей Украины-1

В столице вводится жесткий карантин. В общественные места и транспорт будут пускать только вакцинированных.

Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы» – читайте здесь.

С 30 октября в красную зону переводят Киев и 15 областей Украины-4

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано около 1,5 тысячи смертей от коронавируса. Это максимум за полгода.

# Коронавирус # Фотофакт

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