С 30 октября в красную зону переводят Киев и 15 областей Украины

Новости Украины. С 30 октября 15 областей Украины и сам Киев переводят в красную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. С 30 октября 15 областей Украины и сам Киев переводят в красную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице вводится жесткий карантин. В общественные места и транспорт будут пускать только вакцинированных.
Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы» – читайте здесь.
За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано около 1,5 тысячи смертей от коронавируса. Это максимум за полгода.