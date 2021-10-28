С 30 октября в красную зону переводят Киев и 15 областей Украины

Новости Украины. С 30 октября 15 областей Украины и сам Киев переводят в красную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице вводится жесткий карантин. В общественные места и транспорт будут пускать только вакцинированных. Минздрав Украины: «Ситуация с госпитализацией заболевших приобретает угрожающие масштабы» – читайте здесь.