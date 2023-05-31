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​Sky News: на Запорожской АЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

31 мая 2023 14:22
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В случае ЧС на станции может произойти катастрофа, которая превзойдет случившееся в Чернобыле в 1986 году и Фукусиме в 2011-м. Об этом заявляют сотрудники Запорожской атомной электростанции, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал  Sky News. 

Если на ЗАЭС случится чрезвычайная ситуация, под радиоактивное загрязнение попадет территория в тысячи квадратных километров суши и моря. 

Международное агентство по атомной энергии неоднократно призывало мировое сообщество к созданию зоны безопасности около Запорожской АЭС из-за близкого нахождения линии боевого соприкосновения. 

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить ее безопасность в случае контрнаступления ВСУ. Согласно пунктам проекта, на территории станции не должна находиться военная техника и военные, запрещено вести боевые действия в сторону ЗАЭС. Также на стратегическом объекте должна быть обеспечена безопасность, защищены все внешние линии электропередачи и организован контроль за реализацией прописанных правил. 

# АЭС # Рафаэль Гросси

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