​Sky News: на Запорожской АЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

В случае ЧС на станции может произойти катастрофа, которая превзойдет случившееся в Чернобыле в 1986 году и Фукусиме в 2011-м. Об этом заявляют сотрудники Запорожской атомной электростанции, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Если на ЗАЭС случится чрезвычайная ситуация, под радиоактивное загрязнение попадет территория в тысячи квадратных километров суши и моря.

Международное агентство по атомной энергии неоднократно призывало мировое сообщество к созданию зоны безопасности около Запорожской АЭС из-за близкого нахождения линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить ее безопасность в случае контрнаступления ВСУ. Согласно пунктам проекта, на территории станции не должна находиться военная техника и военные, запрещено вести боевые действия в сторону ЗАЭС. Также на стратегическом объекте должна быть обеспечена безопасность, защищены все внешние линии электропередачи и организован контроль за реализацией прописанных правил.