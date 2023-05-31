Прямой эфир

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс избран президентом страны

31 мая 2023 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действующий министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс был избран президентом в третьем туре парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

За кандидатуру Ринкевича отдали голоса 52 депутата, против – 35. Для того чтобы стать избранным, нужно было набрать не менее 51 голоса. Трансляция голосования велась на сайте Сейма. В нем участвовали 87 из 100 депутатов.

Нынешний президент Эгилс Левитс решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Президент Латвии выбирается парламентом на четыре года.

# Международная политика # Эдгарс Ринкевичс # Эгилс Левитс

Другие новости рубрики

Все новости
Германия закроет четыре из пяти генконсульств РФ
31 мая 2023 13:24

Германия закроет четыре из пяти генконсульств РФ

Лавров заявил, что Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим
31 мая 2023 13:06

Лавров заявил, что Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим

В Судане с начала боевых действий украли 17 тысяч тонн гуманитарной помощи
31 мая 2023 12:50

В Судане с начала боевых действий украли 17 тысяч тонн гуманитарной помощи