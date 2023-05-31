Германия закроет четыре из пяти генконсульств РФ

В ФРГ объявили о закрытии 4-х российских генконсульств в стране. Об этом проинформировал спикер внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, пишет РИА Новости.

По его словам, работу в Германии продолжит только одно консульство и посольство РФ в Берлине. Такое решение со стороны ФРГ стало ответом на обращение Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 работников. Дипломаты должны прекратить свою деятельность до конца 2023 года. Таким образом, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Функционировать будет консульство в российской столице и Санкт-Петербурге.

В конце апреля 2023 года Германия объявила персонами нон грата свыше двадцати дипломатов РФ. Москва ответила на такое решение высылкой дипломатов Германии и потребовала сократить число работников в немецких учреждениях на территории Российской Федерации.

