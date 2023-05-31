Прямой эфир

Германия закроет четыре из пяти генконсульств РФ

31 мая 2023 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ФРГ объявили о закрытии 4-х российских генконсульств в стране. Об этом проинформировал спикер внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, пишет РИА Новости. 

По его словам, работу в Германии продолжит только одно консульство и посольство РФ в Берлине. Такое решение со стороны ФРГ стало ответом на обращение Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 работников. Дипломаты должны прекратить свою деятельность до конца 2023 года. Таким образом, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Функционировать будет консульство в российской столице и Санкт-Петербурге. 

В конце апреля 2023 года Германия объявила персонами нон грата свыше двадцати дипломатов РФ. Москва ответила на такое решение высылкой дипломатов Германии и потребовала сократить число работников в немецких учреждениях на территории Российской Федерации. 
 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров заявил, что Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим
31 мая 2023 13:06

Лавров заявил, что Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим

В Судане с начала боевых действий украли 17 тысяч тонн гуманитарной помощи
31 мая 2023 12:50

В Судане с начала боевых действий украли 17 тысяч тонн гуманитарной помощи

В Эстонии пройдут крупнейшие в 2023 году военно-морские учения НАТО
31 мая 2023 12:21

В Эстонии пройдут крупнейшие в 2023 году военно-морские учения НАТО