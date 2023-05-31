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Кирби заявил, что Вооружённые силы Украины начнут наступление летом

31 мая 2023 14:12
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются осуществить наступательную операцию этим летом. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Он отметил, что США рассчитывают и дальше поставлять в Украину военную технику и оборонные системы в течение всего лета. При этом он не назвал никаких конкретных дат начала наступления. 

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контратака ВСУ ведется уже несколько дней. Однако командующий Сухопутными войсками Украины сказал, что контрнаступление скоро наступит.

Как отмечают аналитики, регулярные изменения сроков связаны с ведением информационной войны и требованиями Запада достигнуть быстрых и победоносных результатов.

 

# Международная политика # Джон Кирби # Михаил Подоляк

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