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Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

28 мая 2020 07:55
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Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные регионы страны.

Скорость ветра местами превышала 120 км/час.

Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо-1

Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо-3

Оказались повалены деревья, десятки домов были частично или полностью разрушены. Тысячи граждан остались без света из-за обрывов линий электропередачи.

Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо-6

Ливневые дожди привели к переполнению крупнейшего в стране водохранилища, в результате чего улицы, шоссе и поля ушли под воду. К ликвидации последствий непогоды привлечены сотни человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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