Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные регионы страны.
Скорость ветра местами превышала 120 км/час.
Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные регионы страны.
Скорость ветра местами превышала 120 км/час.
Оказались повалены деревья, десятки домов были частично или полностью разрушены. Тысячи граждан остались без света из-за обрывов линий электропередачи.
Ливневые дожди привели к переполнению крупнейшего в стране водохранилища, в результате чего улицы, шоссе и поля ушли под воду. К ликвидации последствий непогоды привлечены сотни человек.