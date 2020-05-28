Скорость ветра превышала 120 км/час. На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

Новости Кубы. Штормы, ливни и торнадо испытывают на прочность жителей Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на центральные регионы страны. Скорость ветра местами превышала 120 км/час.

Оказались повалены деревья, десятки домов были частично или полностью разрушены. Тысячи граждан остались без света из-за обрывов линий электропередачи.