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Скончался один из самых известных актёров «Ералаша»

09 ноября 2018 08:27
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Новости России. 8 ноября на 55 году ушёл из жизни один из самых запоминающихся актёров «Ералаша» Николай Румянцев.  

Как сообщает информационное агентство НСН, артист участвовал не только в детском юмористическом киножурнале, но и сыграл роли в фильмах «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».  

В настоящее время нет информации о причине смерти мужчины и дате его похорон.  

На неделе умер актёр и каскадёр Геннадий Четвериков. 

Мужчине было 83 года – подробности здесь.  

# Некролог

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