Скончался один из самых известных актёров «Ералаша»

Новости России. 8 ноября на 55 году ушёл из жизни один из самых запоминающихся актёров «Ералаша» Николай Румянцев.

Как сообщает информационное агентство НСН, артист участвовал не только в детском юмористическом киножурнале, но и сыграл роли в фильмах «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».

В настоящее время нет информации о причине смерти мужчины и дате его похорон.

На неделе умер актёр и каскадёр Геннадий Четвериков.