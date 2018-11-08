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Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней

08 ноября 2018 12:15
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Новости Индии. Индийский город Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней-1

Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней-3

Концентрация опасных для здоровья частиц местами достигла почти тысячи микрограмм на кубический метр, что является крайне высоким уровнем загрязнения.

В преддверии Дивали Верховный суд страны постановил, что фейерверки на праздник можно будет запускать только в течение двух часов, чтобы избежать возникновения смога. Однако многие жители проигнорировали ограничение. Кроме того, за минувшие сутки в ходе массовых гуляний различные травмы получили около 50 человек. Состояние восьми пострадавших оценивается как критическое.

Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней-6

Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней-8

# Экология # Фотофакт

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