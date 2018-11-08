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Скончался актёр из «Мушкетёров» и «Зимней вишни»

08 ноября 2018 12:44
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Новости Литвы. Скончался актер Арунас Сторпирштис. Ему было 68 лет.

Как сообщает ТАСС, Сторпирштис снялся более чем в 30 фильмах. Самыми известными его киноработами являются «Американская трагедия», «Сезон чудес», «Выше радуги», «Остров погибших кораблей», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Зимняя вишня – 2». Актер также играл в театре. 

Соболезнования близким актера направили президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис, спикер парламента Викторас Пранцкетис. 

Даля Грибаускайте отметила, что роли, которые сыграл актер, не оставляют равнодушными зрителей.

Прощание с Арунасом Сторпирштисом проходит восьмого ноября в Вильнюсе. 

# Некролог # Арунас Сторпирштис

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