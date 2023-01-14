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Названа вероятная причина взрыва магистрального газопровода в Литве

14 января 2023 11:25
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Новости Литвы. И без того непростая энергетическая ситуация в Литве осложнилась после взрыва на магистральном газопроводе. Он произошел вечером 13 января. Сейчас на месте инцидента работают следователи и сотрудники газовой службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина взрыва магистрального газопровода в Литве-1

Пламя достигало 50 метров в высоту, и локализовать пожар удалось не сразу. Вероятной причиной произошедшего стал технический сбой. Об этом сообщил директор литовского центра управления кризисными ситуациями. По данным полиции, пострадавших нет. Все жители близлежащей деревни были эвакуированы, но уже вернулись в свои дома.

Названа вероятная причина взрыва магистрального газопровода в Литве-4

Повилас Бальчунас, глава государственной администрации:
Сегодня утром в Пасвалисе нет ничего особенного после вчерашней аварии, когда взорвался газопровод. Как видите, дорога перекрыта и сотрудники разбираются с последствиями. Будем надеяться, что в скором времени подача газа восстановится.

Названа вероятная причина взрыва магистрального газопровода в Литве-7

Данный газопровод используется для подачи голубого топлива в северную часть Литвы, а также его транспортировки в Латвию.

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# Взрыв # Повилас Бальчунас # Новости Литвы # Фотофакт

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