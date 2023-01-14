Названа вероятная причина взрыва магистрального газопровода в Литве

Новости Литвы. И без того непростая энергетическая ситуация в Литве осложнилась после взрыва на магистральном газопроводе. Он произошел вечером 13 января. Сейчас на месте инцидента работают следователи и сотрудники газовой службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя достигало 50 метров в высоту, и локализовать пожар удалось не сразу. Вероятной причиной произошедшего стал технический сбой. Об этом сообщил директор литовского центра управления кризисными ситуациями. По данным полиции, пострадавших нет. Все жители близлежащей деревни были эвакуированы, но уже вернулись в свои дома.

Повилас Бальчунас, глава государственной администрации:

Сегодня утром в Пасвалисе нет ничего особенного после вчерашней аварии, когда взорвался газопровод. Как видите, дорога перекрыта и сотрудники разбираются с последствиями. Будем надеяться, что в скором времени подача газа восстановится.