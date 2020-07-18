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Сколько требуется ООН для борьбы с последствиями коронавируса в беднейших странах?

18 июля 2020 13:02
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Новости мира. ООН требуется 1,3 миллиарда долларов на борьбу с последствиями коронавируса в беднейших странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько требуется ООН для борьбы с последствиями коронавируса в беднейших странах?-1

Таковы итоги брифинга Всемирной организации здравоохранения. В целом стратегический план поддержки составляет 10 миллиардов 300 миллионов. Эти средства помогут 61 из наиболее пострадавших стран.

Сколько требуется ООН для борьбы с последствиями коронавируса в беднейших странах?-4

Однако пока нет ответа со стороны богатых стран в поддержку бедных государств.

По словам специалистов, 130 миллионов человек к концу 2020 года могут оказаться на пороге голода.

Среди других проблем, обострившихся в связи с пандемией коронавируса, также называют ограничение доступа к образованию и рост числа беженцев.

# Коронавирус # Фотофакт

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