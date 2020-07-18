В участке его прозвали «новеньким». Полицейские арестовали кенгуру в штате Флорида

Новости США. В американском штате Флорида полицейские арестовали кенгуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мохнатый дебошир по кличке Джек сбежал от хозяина, пока тот был на работе, и принялся прыгать по улицам города. Вскоре после сообщений местных жителей кенгуру окружили полицейские и посадили на заднее сидение патрульной машины.

Джек не сопротивлялся аресту, и настолько расположил к себе офицеров полиции, что те не стали сажать его в камеру с наркоторговцами и другими преступниками, а предоставили ему место в полицейской конюшне.