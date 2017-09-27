Пока нет информации о белорусах, которые могли пострадать на пожаре в Винницкой области

Новости Беларуси. Крупнейший пожар в Украине за последнее время. ЧП в Винницкой области называют так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь – похожий на настоящее файер-шоу – сегодня могли наблюдать даже из самолета пассажиры пролетающего над Винницей самолета, следующего рейсом «Ларнака-Минск».

Белорусское посольство работает в тесном контакте со всеми заинтересованными ведомствами. Пока информации о белорусах, которые могли пострадать, нет. Как и нет точного числа граждан нашей страны, которые могли оказаться в зоне отселения.