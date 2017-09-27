Поезд Минск-Одесса прибудет с опозданием на 10 часов из-за пожара в Винницкой области

Новости Беларуси. В Винницкой области крупнейший пожар на складе боеприпасов. Огонь, который вспыхнул еще 26 сентября вечером, до сих пор не потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работают 1000 спасателей, военная техника и авиация. Пламя такой силы, что зарево от него наблюдали даже пассажиры самолета «Ларнака-Минск». И это при том, что самолеты облетают опасную зону за 50 километров.

Поезд Минск-Одесса опаздывает на 10 часов. Информации о белорусах, которые могли пострадать при пожаре, пока нет. Посольство нашей страны круглосуточно отслеживает ситуацию. А вот пассажиры поезда «Одесса-Минск» опаздывают уже на 10 часов. Десятки составов идут по объездным путям. Гигантские пробки и на автодорогах, в том числе и в направлении Беларуси.