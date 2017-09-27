Поезд Минск-Одесса прибудет с опозданием на 10 часов из-за пожара в Винницкой области
Новости Беларуси. В Винницкой области крупнейший пожар на складе боеприпасов. Огонь, который вспыхнул еще 26 сентября вечером, до сих пор не потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте работают 1000 спасателей, военная техника и авиация. Пламя такой силы, что зарево от него наблюдали даже пассажиры самолета «Ларнака-Минск». И это при том, что самолеты облетают опасную зону за 50 километров.
Поезд Минск-Одесса опаздывает на 10 часов. Информации о белорусах, которые могли пострадать при пожаре, пока нет. Посольство нашей страны круглосуточно отслеживает ситуацию. А вот пассажиры поезда «Одесса-Минск» опаздывают уже на 10 часов. Десятки составов идут по объездным путям. Гигантские пробки и на автодорогах, в том числе и в направлении Беларуси.
Между тем, пассажиры самолета «Ларнака-Минск» могли наблюдать зарево от горящих складов с боеприпасами – такой силы было пламя.
Крупнейший пожар в Украине за последнее время. ЧП в Винницкой области называют так. Огонь – похожий на настоящее файер-шоу – сегодня могли наблюдать даже из самолета пассажиры пролетающего над Винницей самолета, следующего рейсом «Ларнака-Минск».
Происшествие в Винницкой области отразилось на железнодорожном сообщении между Беларусью и Украиной. Это касается одного маршрута: поезд Минск-Одесса прибудет 27 сентября в пункт назначения с опозданием в 10 часов.
С таким же опозданием, скорее всего, этот же поезд прибудет в Минск. Как объяснили в Управлении железной дороги, украинские коллеги приняли решение пускать поезда в объезд – в целях безопасности пассажиров. Как долго продлится данное ограничение – неизвестно.
Константин Бояр, заместитель начальника службы – начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги:
Дело в том, что поезд идет измененным маршрутом, соответственно, маршрут следования его удлинен. И соответственно удлинено время. Информацию о проследованию поезда пассажиры могут выяснить в справочных вокзалах станций и международных вокзалах Белорусской железной дороги.