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В Перу сторонники Педро Кастильо перекрыли дороги и обстреляли полицейских

10 января 2023 09:44
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В Перу антиправительственные выступления приобретают все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу сторонники Педро Кастильо перекрыли дороги и обстреляли полицейских-1

На юге страны в столкновениях с полицией за сутки погибли 12 человек, среди них трое подростков, еще около 40 получили ранения. Там сторонники свергнутого президента Кастильо перекрыли дороги и улицы городов, обстреливали полицейских из рогаток и самодельного оружия. Те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты в стране возобновились на прошлой неделе после праздничного затишья. Помимо досрочных выборов и освобождения Кастильо, протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска Конгресса и внесения изменений в Конституцию.

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# Акции протеста # Педро Кастильо # Дина Болуарте # Фотофакт

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