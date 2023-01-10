В Перу сторонники Педро Кастильо перекрыли дороги и обстреляли полицейских

В Перу антиправительственные выступления приобретают все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге страны в столкновениях с полицией за сутки погибли 12 человек, среди них трое подростков, еще около 40 получили ранения. Там сторонники свергнутого президента Кастильо перекрыли дороги и улицы городов, обстреливали полицейских из рогаток и самодельного оружия. Те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты в стране возобновились на прошлой неделе после праздничного затишья. Помимо досрочных выборов и освобождения Кастильо, протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска Конгресса и внесения изменений в Конституцию.