Прямой эфир

Запуск космической ракеты с территории Великобритании закончился провалом

10 января 2023 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Полным провалом закончился запуск космической ракеты с территории западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск космической ракеты с территории Великобритании закончился провалом-1

Модифицированный самолет, на котором она была закреплена, вылетел из Британии и запустил ее над Атлантическим океаном. Однако что-то пошло не так. Через некоторое время после старта ракета-носитель, которая должна была вынести на орбиту 9 европейских спутников, по непонятным пока причинам не смогла этого сделать. Эта неудача нанесла еще один удар по европейским космическим амбициям после того, как построенная в Италии ракета упала на старте из французской Гвианы в конце декабря.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Космос # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу сторонники Педро Кастильо перекрыли дороги и обстреляли полицейских
10 января 2023 09:44

В Перу сторонники Педро Кастильо перекрыли дороги и обстреляли полицейских

В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное
10 января 2023 09:41

В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное

Тысячи медсестёр вышли на забастовку в Нью-Йорке из-за невыносимых условий труда
10 января 2023 09:41

Тысячи медсестёр вышли на забастовку в Нью-Йорке из-за невыносимых условий труда