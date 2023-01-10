Запуск космической ракеты с территории Великобритании закончился провалом

Модифицированный самолет, на котором она была закреплена, вылетел из Британии и запустил ее над Атлантическим океаном. Однако что-то пошло не так. Через некоторое время после старта ракета-носитель, которая должна была вынести на орбиту 9 европейских спутников, по непонятным пока причинам не смогла этого сделать. Эта неудача нанесла еще один удар по европейским космическим амбициям после того, как построенная в Италии ракета упала на старте из французской Гвианы в конце декабря.

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