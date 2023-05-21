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Число миллиардеров Британии сократилось впервые со времён кризиса 2008-го

21 мая 2023 12:02
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Новости Великобритании. Число миллиардеров в Британии сократилось впервые со времен кризиса 2008 года. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число миллиардеров Британии сократилось впервые со времён кризиса 2008-го-1

Сегодня в числе богатейших людей королевства числится 171 человек. По сравнению с 2022 годом список сократился на шесть пунктов. Сейчас общее состояние британских миллиардеров оценивается в 850 миллиардов долларов. Из-за двузначной инфляции капитал богачей в реальном выражении снизился. Также состояние многих из них серьезно сократилось на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в стране.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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