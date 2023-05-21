Число миллиардеров Британии сократилось впервые со времён кризиса 2008-го

Новости Великобритании. Число миллиардеров в Британии сократилось впервые со времен кризиса 2008 года. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в числе богатейших людей королевства числится 171 человек. По сравнению с 2022 годом список сократился на шесть пунктов. Сейчас общее состояние британских миллиардеров оценивается в 850 миллиардов долларов. Из-за двузначной инфляции капитал богачей в реальном выражении снизился. Также состояние многих из них серьезно сократилось на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в стране.