Многие западные страны заинтересованы в скорейшем завершении конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на статью Якуба Григеля в издании The Hill.

В настоящий момент страны Запада предоставляют Украине ограниченную по объему поддержку, рассчитывая на постконфликтный период для восстановления отношений с Россией. Также в статье отмечается, что украинский план атаки на Крым обладает политическими и стратегическими недостатками. Украина измотана и зависит от внешней помощи, и поэтому посылать свои немногочисленные силы в Крым довольно рискованно и, скорее всего, это укрепит обороноспособность России.

Западные политики призывают Украину одержать победу над Россией на поле боя и активно поставляют оружие киевскому режиму. Однако Кремль заявляет, что военная поддержка не приведет к разрешению фундаментальных проблем, а лишь продлит страдания украинского народа.