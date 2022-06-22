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Скачок заражения COVID-19 в Швейцарии. Количество инфицированных увеличилось на 50%

22 июня 2022 17:02
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Новости Швейцарии. В Швейцарии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю количество случаев заражения увеличилось почти на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Скачок заражения COVID-19 в Швейцарии. Количество инфицированных увеличилось на 50%-1

Стоит отметить, что заболеваемость ковидом в стране неуклонно растет уже на протяжении нескольких недель. В целом, с начала пандемии в Швейцарии зафиксировано почти 4 миллиона случаев инфицирования и около 14 тысяч летальных исходов.  

# Коронавирус # Фотофакт

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