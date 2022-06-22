Скачок заражения COVID-19 в Швейцарии. Количество инфицированных увеличилось на 50%

Новости Швейцарии. В Швейцарии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю количество случаев заражения увеличилось почти на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что заболеваемость ковидом в стране неуклонно растет уже на протяжении нескольких недель. В целом, с начала пандемии в Швейцарии зафиксировано почти 4 миллиона случаев инфицирования и около 14 тысяч летальных исходов.