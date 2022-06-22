Инфляция в Великобритании выросла до рекордных 9%. Какой прогноз на осень?

Новости Великобритании. Показатель инфляции в Великобритании – 9 %. Это критический уровень за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании годовая инфляция достигла 40-летнего максимума. Показатель превысил 9 %. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Соединенного Королевства. Причины уже давно всем известны. Это повышение цен на электроэнергию и топливо на фоне антироссийских санкций. В данной ситуации Банк Англии уже этой осенью прогнозирует инфляцию на уровне 11 %.