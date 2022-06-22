Прямой эфир

В Боливии встретили Аймарский новый год. Это традиционный праздник в день летнего солнцестояния

22 июня 2022 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. В Боливии встретили Аймарский новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционный праздник, который проходит в день летнего солнцестояния.

В Боливии встретили Аймарский новый год. Это традиционный праздник в день летнего солнцестояния-1

Люди поднимают руки к небу и молятся богу Солнца. Просят благословить их на будущий год, а также о благополучии дома, на работе и о гармонии в жизни всех людей. После утреннего ритуала начинаются танцы.

В Боливии встретили Аймарский новый год. Это традиционный праздник в день летнего солнцестояния-4



Благодаря им народ Аймара, который зависит от сельского хозяйства, старается задобрить небесное божество. По их мнению, Солнце может отдалиться от Земли, и танцами они уговаривают его вернуться.

# Новый год # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту США. Есть пострадавшие
22 июня 2022 10:13

Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту США. Есть пострадавшие

Мощное землетрясение в Афганистане. 920 человек погибли, ещё 600 пострадали
22 июня 2022 09:56

Мощное землетрясение в Афганистане. 920 человек погибли, ещё 600 пострадали

«Психологические особенности, как Наполеон и нарцисс». Зеленский понимает, что минута славы скоро закончится?
21 июня 2022 19:17

«Психологические особенности, как Наполеон и нарцисс». Зеленский понимает, что минута славы скоро закончится?