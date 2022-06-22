В Боливии встретили Аймарский новый год. Это традиционный праздник в день летнего солнцестояния

Новости Боливии. В Боливии встретили Аймарский новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционный праздник, который проходит в день летнего солнцестояния.

Люди поднимают руки к небу и молятся богу Солнца. Просят благословить их на будущий год, а также о благополучии дома, на работе и о гармонии в жизни всех людей. После утреннего ритуала начинаются танцы.