В Боливии встретили Аймарский новый год. Это традиционный праздник в день летнего солнцестояния

Новости Боливии. В Боливии встретили Аймарский новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционный праздник, который проходит в день летнего солнцестояния.
Новости Боливии. В Боливии встретили Аймарский новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционный праздник, который проходит в день летнего солнцестояния.
Люди поднимают руки к небу и молятся богу Солнца. Просят благословить их на будущий год, а также о благополучии дома, на работе и о гармонии в жизни всех людей. После утреннего ритуала начинаются танцы.
Благодаря им народ Аймара, который зависит от сельского хозяйства, старается задобрить небесное божество. По их мнению, Солнце может отдалиться от Земли, и танцами они уговаривают его вернуться.