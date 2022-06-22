Стоимость угля в Польше за неделю выросла в 3,5 раза. Как соседям не замёрзнуть зимой?

Кроме того, ситуацию сильно осложняют цены на отопление. За последние несколько недель стоимость выросла почти в 3,5 раза. Это рекордный показатель. Несмотря на это, местное правительство призывает людей не паниковать и покупать уголь про запас. Якобы это решит проблему. Однако многие эксперты не согласны с правительством и считают, что угля этой зимой не будет. Так как увеличить добычу этого сырья на польских шахтах до начала отопительного сезона невозможно. А уголь, который будет экспортирован – непригоден для частных домов.