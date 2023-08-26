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СК России изъял бортовые самописцы на месте крушения самолёта Пригожина

26 августа 2023 09:03
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Следователи изъяли записи бортовых самописцев после катастрофы самолета Embraer в Тверской области, в ходе анализа которых будут проверены все варианты произошедшего, пишет РИА Новости.

Также следователи изымают вещи и документацию, которые имеют непосредственное отношение к выяснению всех подробностей авиакатастрофы. 

В минувшую среду в Тверской области в окрестностях деревни Куженкино разбился частный самолет Embraer Legacy, выполнявший рейс Москва – Санкт-Петербург. Погибли все десять человек, находившиеся на борту. Согласно списку пассажиров, представленному Росавицей, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сам момент крушения Embraer был снят на видео. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте в Тверской области.

# Авиакатастрофа

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