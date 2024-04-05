14 человек погибли в аварии с автобусом в Боливии

14 человек, среди которых один ребенок, погибли в крупном ДТП в Боливии. Там в небольшой автобус на полной скорости въехал грузовик. Удар был такой силы, что от машин практически ничего не осталось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой страшной аварии выжили только два человека: один из пассажиров маршрутки и водитель грузовика. Именно его полиция считает виновником трагедии. Мужчина сейчас находится в больнице под охраной. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По официальным данным, в результате аварий на дорогах Боливии ежегодно погибают около полутора тысяч человек. В основном из-за плохого состояния дорог и плохой подготовки водителей.