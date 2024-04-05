Прямой эфир

14 человек погибли в аварии с автобусом в Боливии

05 апреля 2024 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 человек, среди которых один ребенок, погибли в крупном ДТП в Боливии. Там в небольшой автобус на полной скорости въехал грузовик. Удар был такой силы, что от машин практически ничего не осталось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли в аварии с автобусом в Боливии-1

В этой страшной аварии выжили только два человека: один из пассажиров маршрутки и водитель грузовика. Именно его полиция считает виновником трагедии. Мужчина сейчас находится в больнице под охраной. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По официальным данным, в результате аварий на дорогах Боливии ежегодно погибают около полутора тысяч человек. В основном из-за плохого состояния дорог и плохой подготовки водителей.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В США опубликовали архивные обещания НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ
05 апреля 2024 07:32

В США опубликовали архивные обещания НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ

МО РФ: над территорией России ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ за ночь
05 апреля 2024 07:22

МО РФ: над территорией России ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ за ночь

Строительный кран упал на оживлённое шоссе в США
05 апреля 2024 07:13

Строительный кран упал на оживлённое шоссе в США