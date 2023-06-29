Швейцария не продала свои танки ФРГ, чтобы их не передали Украине

Власти Швейцарии не разрешили своей компании продать танки ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина в том, что Германия планирует передать технику Киеву.

Напомним, из-за нейтралитета Швейцария не экспортирует оружие в Украину, а также не разрешает реэкспорт вооружений собственного производства в зоны конфликтов. Накануне передавать Киеву технику передумали в Австралии. Там заявили, что обещанные ранее бронемашины не помогут украинским военным.