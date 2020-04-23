Открытие торговых и деловых центров Дубая и Абу-Даби пройдёт в четыре этапа

Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу торговые и деловые центры, а также рынки. Открытие будет проходить в четыре этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако пока количество покупателей будет ограничено. Посещать магазины смогут лишь 30 % посетителей от общей пропускной способности. Кроме того, с 25 апреля после плановой дезинфекции в Абу-Даби на маршруты вернется общественный транспорт.

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В ОАЭ, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом достигло 8 238. 52 пациента скончались.