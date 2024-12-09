Сирийские повстанцы сформируют переходный орган власти

Вооруженная оппозиция, которая вошла в Дамаск и свергла президента, пытается сформировать новую власть и взять ситуацию в Сирии под полный контроль. В столице ликование по случаю победы быстро переросло в грабежи и погромы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для наведения порядка был объявлен комендантский час. Лидер исламистской группировки, ставшей во главе движения освобождения, Абу Мухаммед аль-Джулани призвал каждого, кто носит оружие, вернуться на свои базы и подразделения. Он пообещал, что не допустит хаоса и вооруженных преступлений.

Хайдар Казвини, журналист (Сирия):

Были некоторые нарушения со стороны повстанцев в отношении некоторых государственных учреждений, которые были разграблены. Но руководство оппозиции заявляет, что они положат этому конец. Премьер-министр Сирии, выбранный еще при Асаде, сказал, что он готов к сотрудничеству, и он призвал все министерства начать работу в сфере образования, здравоохранения, электроэнергетики и топливно-нефтяного сектора. Все они сейчас понемногу начинают работать.

По поступающим из Сирии сообщениям, повстанцы приступили к формированию правительства. Пока свой пост сохранил премьер-министр. Планируется расширить переходный период после смены власти в стране. Предположительно, он составит 18 месяцев, включая полгода на разработку новой конституции.