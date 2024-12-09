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Песков: решение о предоставлении убежища Асаду принял Путин

09 декабря 2024 10:49
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Решение о предоставлении политубежища принимается с участием главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предоставлении Башару Асаду убежища в России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее источник в Кремле сообщил, что Асад и его семья прибыли в Москву и Россия предоставляет им политическое убежище по гуманитарным соображениям.

При этом официальные лица России взаимодействуют с сирийской оппозицией, которая гарантирует безопасность российским военным базам и дипломатическим учреждениям в Сирии.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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