Пять человек погибли. В Турции потерпел крушение военный вертолет

В провинции Ыспарта в Турции разбился военный вертолет, в результате чего погибли пять военнослужащих, сообщил губернатор Абдулла Эрин. Об этом пишет РИА Новости.

Вертолет выполнял учебный полет и рухнул в районе Кечиборлу.

Мэр Ыспарта Шюкрю Башдейрмен высказал версию, что причиной аварии могло стать столкновение двух вертолетов.

Турецкое министерство обороны подтвердило гибель пяти военных, один получил тяжелые ранения. В ведомстве уточнили, что разбился американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.