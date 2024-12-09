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Пять человек погибли. В Турции потерпел крушение военный вертолет

09 декабря 2024 10:28
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В провинции Ыспарта в Турции разбился военный вертолет, в результате чего погибли пять военнослужащих, сообщил губернатор Абдулла Эрин. Об этом пишет РИА Новости.

Вертолет выполнял учебный полет и рухнул в районе Кечиборлу.

Мэр Ыспарта Шюкрю Башдейрмен высказал версию, что причиной аварии могло стать столкновение двух вертолетов.

Турецкое министерство обороны подтвердило гибель пяти военных, один получил тяжелые ранения. В ведомстве уточнили, что разбился американский вертолет Bell UH-1 Iroquois.

# Крушение вертолета

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