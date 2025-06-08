Синяк под глазом. Илон Маск и глава Минфина США подрались в Белом доме

Илон Маск получил синяк после ссоры с главой Минфина США Скоттом Сассентом, утверждает бывший главный политстратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, пишет ТАСС.

По его словам, столкновение произошло перед пресс-конференцией по случаю истечения полномочий Илона Маска во главе департамента эффективности работы американского правительства.

Бессент упрекнул Маска в том, что тот не выполняет свои обещания сократить бюджет. Маск толкнул министра, что и привело к потасовке, которую подтвердила пресс-секретарь Белого дома.

Позже Маск утверждал, что синяк был нанесен его пятилетним сыном во время игры, отмечая, что сначала он не ощутил удара.