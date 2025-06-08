Трамп распорядился ввести в Лос-Анджелес нацгвардию для подавления массовых протестов

Тяжелая техника на улицах: Дональд Трамп распорядился ввести в Лос-Анджелес национальную гвардию для подавления массовых протестов. Социальный взрыв в мегаполисе спровоцировали «зачистки», которые сотрудники миграционных служб проводят по поручению Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей хватают прямо на улицах, в магазинах и кафе, грузят в машины и увозят в неизвестном направлении. Третий день в городе не прекращаются массовые протесты против беззакония властей и жесткой миграционной политики.

Нередко акции заканчивались столкновениями с полицией. Население штата состоит в основном из латиноамериканцев. Они вновь вышли на митинги, требуя освободить задержанных. Однако мирные марши быстро переросли в столкновения с полицией – применялись слезоточивый газ и дубинки, протестующие отвечали камнями и бутылками. Не менее 44 человек арестованы по подозрению в нарушении миграционного законодательства и более 20 – за нарушение порядка. Теперь помогать обеспечивать порядок в Лос-Анджелесе будут две тысячи гвардейцев.