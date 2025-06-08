Прямой эфир

РФ опубликовала списки погибших солдат ВСУ, от которых отказался Киев

08 июня 2025 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
РФ опубликовала списки погибших солдат ВСУ, от которых отказался Киев-0

Глава Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки украинских солдат, тела которых Киев отказался принимать. Об этом пишет ТАСС.

В своем заявлении он отметил, что власть Украины скрывает потери, для того чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций семьям погибших. Он также отметил, что Украина не выполняет достигнутые 6 июня в Стамбуле договоренности, отказавшись принимать тела погибших и обменивать пленных.

По мнению губернатора, Запад поддерживает Киев вооружением, препятствуя мирному урегулированию.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ приступила к гуманитарной операции по передаче более 6 тысяч тел и обмену военнопленными, однако Киев затягивает этот процесс.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
«Украинские сыновья им не нужны» – иностранные журналисты о передаче тел между Киевом и Москвой
08 июня 2025 13:40

«Украинские сыновья им не нужны» – иностранные журналисты о передаче тел между Киевом и Москвой

Трамп распорядился ввести в Лос-Анджелес нацгвардию для подавления массовых протестов
08 июня 2025 13:37

Трамп распорядился ввести в Лос-Анджелес нацгвардию для подавления массовых протестов

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва
08 июня 2025 11:09

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва