Глава Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки украинских солдат, тела которых Киев отказался принимать. Об этом пишет ТАСС.

В своем заявлении он отметил, что власть Украины скрывает потери, для того чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций семьям погибших. Он также отметил, что Украина не выполняет достигнутые 6 июня в Стамбуле договоренности, отказавшись принимать тела погибших и обменивать пленных.

По мнению губернатора, Запад поддерживает Киев вооружением, препятствуя мирному урегулированию.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ приступила к гуманитарной операции по передаче более 6 тысяч тел и обмену военнопленными, однако Киев затягивает этот процесс.