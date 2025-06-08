«Украинские сыновья им не нужны» – иностранные журналисты о передаче тел между Киевом и Москвой

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва. Второй день фуры с телами погибших бойцов ВСУ стоят в ранее оговоренном сторонами месте, но забирать их Киев, похоже, не собирается. Представители украинской группы по-прежнему не выходят на связь, а между тем в район обмена направились уже и репатриационные поезда с телами солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они находятся в непосредственной близости от места обмена. Французские, арабские, итальянские журналисты, представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки – иностранные СМИ прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы. Вопрос у всех один: почему представители Киева не явились, чтобы забрать своих бойцов? В СМИ еще накануне появилась информация, что Украина намерена перенести передачу тел на следующую неделю. Однако официальных уведомлений об этом Россия не получала.

Томас Репер, журналист (Германия):

За нами стоят грузовики, в них находятся тела более чем 1 200 украинских солдат, которые, по всей видимости, Украине почему-то не нужны. Причин, почему Киев так выступает, может быть много. Я не хочу спекуляцией заниматься. Факт есть факт: Киев не приехал. Украинские сыновья тут лежат, и, видимо, они им не нужны.