Сингапур – Нью-Йорк: сингапурская авиакомпания возобновила самый продолжительный в мире рейс

Новости Сингапура. Самый продолжительный в мире авиарейс возобновляет сингапурская авиакомпания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 11 октября их самолеты вновь начнут курсировать между Сингапуром и Нью-Йорком.

Время в пути, за которое воздушное судно будет преодолевать более 15 тысяч километров, составит 18 часов 45 минут. Для полетов компания закупила семь новых сверхмощных самолетов, которые в сравнении со старыми лайнерами потребляют на 20-30 % меньше топлива.