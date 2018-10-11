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Сингапур – Нью-Йорк: сингапурская авиакомпания возобновила самый продолжительный в мире рейс

11 октября 2018 13:12
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Новости Сингапура. Самый продолжительный в мире авиарейс возобновляет сингапурская авиакомпания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 11 октября их самолеты вновь начнут курсировать между Сингапуром и Нью-Йорком.

Сингапур – Нью-Йорк: сингапурская авиакомпания возобновила самый продолжительный в мире рейс-1

Время в пути, за которое воздушное судно будет преодолевать более 15 тысяч километров, составит 18 часов 45 минут. Для полетов компания закупила семь новых сверхмощных самолетов, которые в сравнении со старыми лайнерами потребляют на 20-30 % меньше топлива.

# Авиасообщение # Фотофакт

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