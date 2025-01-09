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Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

09 января 2025 07:34
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Ведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. 

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – сообщила она.

Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти-1

Фото: скриншот видео Telegram-канала Маргарита Симоньян 

Она уточнила, что Кеосаян длительное время испытывал проблемы с сердцем.

# Маргарита Симоньян

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