Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Ведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – сообщила она.
Ведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – сообщила она.
Фото: скриншот видео Telegram-канала Маргарита Симоньян
Она уточнила, что Кеосаян длительное время испытывал проблемы с сердцем.