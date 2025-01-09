Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Ведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – сообщила она.