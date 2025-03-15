Силы ПВО РФ сбили за ночь 126 украинских дронов

В Министерстве обороны России информировали, что ночью с 14 на 15 марта текущего года ВС Украины предприняли попытку атаковать российские объекты. Так, в районе Волгоградской области ликвидированы 64 дрона, над территорией Воронежской области – 38 БЛА, над Белгородской – 14, над Брянской – 7, над Ростовской – 2, над Курской – 1.