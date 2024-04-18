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На парламентских выборах в Хорватии победила правящая партия

18 апреля 2024 07:46
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Правящая партия «Хорватский демократический союз» во главе с премьером победила на досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На парламентских выборах в Хорватии победила правящая партия-1

Глава кабинета министров уже сообщил, что приступает к формированию нового правительства. В марте парламент Хорватии объявил о самороспуске из-за многочисленных обвинений в коррупции. Поэтому глава кабмина решил провести досрочные выборы. Изначально они должны были состояться осенью.

# Выборы # Новости Хорватии

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