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13 человек погибли во время наводнений в Кении

18 апреля 2024 07:48
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По меньшей мере 13 человек погибли при масштабных наводнениях в Кении. Еще более 3 тысяч покинули свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 человек погибли во время наводнений в Кении-1

Ливни, которые продолжаются уже несколько дней, вызвали разлив рек. Хотя это самая экономически развитая страна в Восточной Африке, 38 % кенийцев живут в бедности. И сейчас ситуация ухудшается, водой уничтожены тысячи гектаров полей, погибло около полутысячи голов скота, разрушены сотни домов. По данным синоптиков, осадки продолжатся еще несколько дней.

# Природные катаклизмы

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