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Сильный пожар парализовал работу метро в Нью-Йорке

18 мая 2016 08:07
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Новости США. В США сильный пожар парализовал работу метро в Нью-Йорке. Экстренным службам не удаётся справиться с огнём уже несколько часов. Остановлено движение составов сразу по трём направлениям.

Возгорание произошло в одном из подсобных помещений в восточной части района Гарлем. На Центральном вокзале скопилось несколько тысяч пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На устранение ЧП брошены почти 40 пожарных расчётов. Когда транспортное сообщение будет восстановлено, специалисты пока сказать не могут.

# Пожар

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